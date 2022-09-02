聯電創辦人曹興誠昨(1日)穿著防彈背心舉行記者會，期間《中天》新聞的記者欲提問，卻遭曹興誠回應：「你們都是造謠，我幹嘛浪費我的時間？」見此，《中天》女主播李家妤在臉書上發聲抱不平，她表示昨天明明是記者節，卻因為看到同事被嗆聲覺得難過，她強調花心力做出來的新聞問心無愧，「如果只能接受一種聲音，那才是真正的一言堂」。

昨曹興誠在記者會上分享中華民國身分證，宣布已經恢復國籍，未來將和黑熊學院合作，希望能增加保護台灣的力量，「在心理和技術上協助台灣年輕人成為抗共保台的堅定力量」，但在記者會期間，曹興誠對《中天》記者表示：「你們都是造謠，我幹嘛浪費我的時間？」，讓不少人看不過去，資深媒體人王淺秋、黃揚明及高雄市議員參選人白喬茵都發聲譴責。

《中天》主播李家妤發文。（圖／翻攝自李家妤JosephineLee臉書）

對此，《中天》主播李家妤昨發文說是在《中天》度過的第二個記者節，清楚當媒體人不易，「比別人早知道全觀的資訊，在最短時間呈現給觀眾，精準、不出錯⋯所以能撐過來就會有滿滿成就感，不單單只是記者，每個職業、每個人都應該被尊重」，因此看到同事被嗆格外難過。

李家妤進一步說：「這一路走來當然有很多的不被理解，甚至有受訪者看到麥牌就獨獨不給你訪，但我們說錯了什麼、做錯了什麼？花心力跑出來的新聞，問心無愧，如果只能接受一種聲音，那才是真正的一言堂」，網友也力挺回：「支持中天！我們才能不被蒙在鼓裡！」、「其實不用那麼在意，只要盡職盡責，問心無愧就好」、「更要堅定支持你們，德不孤必有鄰」。

而《中天》對此昨發表聲明，指出：「中天新聞向來秉持『真道理性，真愛台灣』的理念，『愛台灣就是讓台灣人過好日子』的信念守護第四權，眼下台灣新聞台一片綠油油，唯有中天堅持說出真相，發揮監督的力量，備受打壓也無所畏懼。曹興誠先生不會以為有錢捐個10億，就能抹去曾經背棄台灣去當新加坡人的歷史吧！任何人想蹭『愛台灣』三個字，都不應該利用台灣囝仔的寶貴性命上戰場，為個人與中共的私怨來復仇。針對曹興誠先生稱中天『匪台』言論明顯惡意誹謗，且明目張膽造謠中天『造謠』，中天將採取法律途徑維護中天全體新聞工作者的名譽。」