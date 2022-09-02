民眾黨團今召開記者會質疑(邱新博攝)

數位發展部組織中規劃在民主網絡司轄下設「多元宇宙科」，到底要做什麼遭受質疑。數位部長唐鳳昨天召開記者會解釋「多，元宇宙」的概念表示，希望通訊傳播科技的創新是科技來配合社會的價值，而不是一定要我們的社會變成只有配合特定的科技，變成我們只有唯一元宇宙。民眾黨立委高虹安批評，不是每個人都聽得懂這麼多專有名詞。

唐鳳昨天召開視訊記者會被媒體問及「多元宇宙科」，她說明，多元宇宙「Plurality」這個概念是相對著「Singularity」（科技奇點），我們會希望通訊傳播的創新是科技來配合我們社會的價值，而不是一定要我們的社會變成只有配合特定的科技，變成我們只有唯一元宇宙。

唐鳳解釋，希望在接下來元宇宙的發展裡面，不會變成很像一定要透過特定業者我們的Choke point(瓶頸)才可以創新，社會如果不配合它，變成社會本來習慣的互動方法並沒有辦法持續的情況；相反的，希望多個元宇宙，中間是互通的，也就是大家都可以自己安排。像在通傳創新當中，希望人跟人之間如何互通，但是在無涉個資、保護隱私的情況之下，又可以安排與各種不同的方式，中間有互通性，這樣才可以達到所謂多元交織（Intersectionality）的價值。

具有科技背景的高虹安今天表示，看完之後大概知道他要表達的意思，但一個部會首長應該跟一般民眾去做溝通他的政策，唐鳳用了這麼多專有名詞或是形容詞去跟外界解釋多元宇宙科，一般民眾當然不會理解你想把的納稅錢花去哪裡。

另外，目前元宇宙(Metaverse)的概念國內外仍還在嘗試去定義，高虹安具體建議唐鳳，若想要去研究元宇宙的概念，政府要做的是從元宇宙的基礎建設上如何來協助，如果說元宇宙是要做虛擬實境或擴增實境的部分，政府要思考的是硬體、軟體建設上去做實現。

高虹安最後強調，在下會期開始後，立院一定會強力監督數位部的預算花去哪裡，唐鳳也沒有辦法迴避，若立委聽不懂「元宇宙」的概念，唐鳳就應該要解釋到立委聽得懂。