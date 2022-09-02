受惠於近年產業轉型及台商回流商機，商辦交易市場熱度持續升溫，信義全球資產管理公司統計2018年至2022年7月上市櫃法人商辦交易情形，六都交易金額累計已超過千億，傳統交易熱區以首都台北市為主，佔近五年商辦總交易金額的76%；而台中由於近年城市發展快速，投資環境受企業青睞，商辦交易成長顯著，近五年商辦交易累積金額達206億。今年商辦交易市場將呈現台北穩健、台中爆發成長的態勢。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，從產業動態觀察商用不動產發展趨勢，企業因應整體發展，近年都積極拚產業升級，拓展創新業務、引進跨領域人才，然而既有辦公空間已經無法滿足公司發展方向，加上疫情常態化影響，員工陸續返回辦公室，企業也開始思考結合數位轉型的新形態辦公室，這些因素都促使企業緊鑼密鼓尋覓符合公司發展需求、有利於企業人才招募、又可提升企業形象識別的商辦產品。

根據信義全球資產統計六都近五年來的商辦交易情形，六都商辦整體交易為1,093億元，其中2022年1月至7月的累積交易金額為318億，超越2021年全年交易規模121億，增幅163%，可見今年商辦交易市場榮景。分析近五年六都各行政區商辦交易規模則可發現，交易熱區以台北市為大宗，而台中有大幅成長趨勢，統計台中市2022年1月至7月商辦交易金額為140億，已高於前四年的加總，有顯著成長。

信義全球資產中區商仲部經理張現傑分析，台中市近年都市發展西移，七期做為新商業中心，緊鄰新市政中心，豪宅、商辦群聚，有新光三越、大遠百等大型百貨進駐，生活機能完整，成為中部台商回流設置企業總部首選，也吸引不少投資型買方搶進。觀察2022年1月至7月台中商辦交易買方，中國人壽以120.5億購入位於市政路上的整棟商辦，創下台中商辦交易有統計以來，單筆交易金額最高的紀錄。