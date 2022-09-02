全球智慧安防品牌廠晶睿(3454)推出智慧型雲端監控服務VORTEX，首次跨入軟體服務訂閱制市場，打造強大高度整合的AI安防解決方案，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，在手訂單還是需要積極滿足客戶需求，隨著自動化投入，生產效率提升產出增加，希望能推動業績穩定成長。

晶睿通訊在美國推出智慧型雲端監控服務VORTEX，首次跨入軟體服務訂閱制市場，整合AI網路攝影機、雲端影像管理軟體服務，打造強大高度整合的AI安防解決方案。

晶睿通訊策略事業處副總經理鄭聖夫表示，VORTEX整合了過去晶睿通訊長期累積在安控領域軟、硬體及AI先進技術，並升級為雲端監控服務的重大突破，也是晶睿通訊轉型投入全新商業模式–軟體服務訂閱制的第一步；VORTEX以『Smarter & Easier』為主要設計理念，提供深度運算智能分析跟雲端技術為核心驅動的端到端完整解決方案，並主打方便、簡單、好用的訴求，跳脫傳統儲存框架的智能局端雲端混合式錄影儲存架構、大幅降低網路頻寬需求，更避免造成網路斷線而中斷錄影的風險，重要事件錄影資料可永久備份在雲端，也可隨時隨地透過App分享連結。另外，攝影機上隨時隨地進行影像AI運算分析，當重要事件觸發，手機即時推播，關鍵訊息滴水不漏，幫助客戶踏入不受時間、空間限制的輕鬆管理旅程！

晶睿通訊VORTEX系列攝影機擁有強大的AI影像分析能力，可精準的偵測區別人車物件，並分析出該物件的相對應屬性，包含性別、衣服顏色、車身顏色、背包及帽子等，深度學習的技術亦可隨更多分析資料的反饋而愈加精準。另外，分析後的元資料則儲存在雲端轉化成可搜尋、可量化的資訊，搭配雲端影像智能搜尋技術Deep Search，同步進行跨多組攝影機鎖定特定屬性的人車物件進行事後搜索，亦可採用單支攝影機，鎖定特定條件的事後搜索。過去需要動用大量人事及時間成本調閱監控影像的做法，未來透過Deep Search的革命性技術將縮短於數十秒內完成，大幅提升營運效率、解決各項管理痛點，滿足客戶全天候的安防需求，完美體現VORTEX智慧型雲端監控服務「直覺、好上手」的良好使用者體驗。

VORTEX為提供端到端的全方位AI安防解決方案，同時為提高客戶對服務理解，透過VORTEX系列攝影機、VORTEX影像軟體，以及雲端空間，並結合軟性的產品訓練課程一系列完整銷售模式，提供安防AI最佳化體驗。

為歡慶新品上市，並吸引更多用戶體驗雲端監控服務，推出即日起至12月31日為期四個月免月費的促銷活動，無須負擔任何訂閱費用，只需購買VORTEX系列攝影機，即可使用VORTEX 智慧型雲端監控服務。

晶睿通訊今年上半年稅後盈餘為2.37億元，年增71.18%，每股盈餘為2.74元；公司自結7月合併營收為8.5億元，月增10%，年成長107%，為單月歷史新高，累計前7月合併營業收入為48.35億元，較110年同期成長50%。

廖禎祺表示，雖然下半年變數不少，未必能一直創新高，但在手訂單還是需要積極滿足客戶需求，目前產能亦有台達支援，隨著自動化投入，生產效率提升產出增加，希望能推動業績穩定成長。

在品牌業務方面，晶睿持續深耕日本及美國市場，並鎖定歐洲重要國家及市場積極拓展品牌業務，希望為營運增添新動能。