節儉是美德，但過了頭就會變摳門！一名人妻在臉書抱怨丈夫過於節儉，小孩用的東西都是二手貨，甚至就連奶嘴及馬桶這種個人衛生用品，丈夫也要撿別人的，與他溝通時卻遭嗆「先求有再來求好」，貼文曝光讓網友們都看傻眼。

一名人妻於臉書社團「靠北婆婆2.0」發文抱怨，丈夫節儉過了頭，自家小孩用的東西從頭到尾都是二手貨，其他也就算了，就連奶嘴跟個人衛生用品的馬桶，也是撿別人的，人妻與丈夫溝通「奶嘴跟馬桶可以直接丟掉了，你其他東西撿別人的就算了，奶嘴跟個人衛生的馬桶可以不要撿回來給小孩用嗎？」。

怎料丈夫卻回「可以不要每次因為錢這個東西，來跟我吵架！好嗎？ 我們先求有再來求好」，人妻無奈表示「再怎麼沒錢，該花的還是要花，不該花的能省就省就好了，真的沒必要從頭撿到尾...」。

人妻在臉書抱怨丈夫節儉過了頭。(翻攝臉書靠北婆婆2.0)

貼文曝光後引發網友傻眼回覆，「奶嘴一定要新的吧」、「苦也是苦大人，孩子的不用說給最好的，但衛生用品真的還是買新的好」、「奶嘴奶瓶，我真的不行」，也有網友狠虧「去外面幫孩子撿一個好一點的爸爸回來吧！」、「你為什麼要嫁給乞丐啊？？」、「你老公也是先求有再求好來的，是時候求好的了」、「怎麼會嫁這種人」。