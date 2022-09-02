看好日本觀光旅宿產業後市成長空間，並搶攻邊境解封後觀光潮，防疫期間拓點快速的敦謙國際智能酒店集團正式搶進日本，並和歌山縣政府簽訂『進出協定調印式』，即將於和歌山縣設立敦謙國際智能科技株式會社，正式跨出國際化第一步，成為第一個將智能飯店引進日本的台灣企業。

敦謙國際總經理吳秉庭表示，敦謙進軍日本前期已經多番考察並審慎評估市場現況，期望以台灣智能飯店的成功經驗，結合當地風情與文化特色，為日本飯店提供新的服務體。而2022年據日本旅宿網調查，和歌山縣旅遊體驗勇奪第一，敦謙國際決定以和歌山為前進日本的第一站。

近年來智能旅館逐漸在日本引起廣泛的討論，吳秉庭表示，敦謙國際將以立足於台灣成功經驗，嘗試以全新角度與思維來提供旅客更多便利性。因應現今消費者普遍使用智慧型手機的習慣，透過智能設備與系統整合型服務，優化客戶服務體驗，對於後疫情時代的旅宿市場，都具有強大的優勢。

吳秉庭指出，日本僅為敦謙國際跨足海外市場的第一步，未來將善用公司本身智能設備與技術，打造更好的旅宿體驗。後續也將整合線上平台等資訊應用，從訂房到住宿整體智能化服務，與全球用戶接軌。於現今多元化消費市場，提供更多互動式的優質服務，將智能旅館服務持續拓展到國際市場，逐步實現旅遊的智能生態圈願。

敦謙國際集團是王品集團創辦人之子戴東杰創的CHECK INN雀客旅館與敦謙國際智能酒店合併交叉持股集團化，由敦謙提供IT智能規畫與硬體設備，雀客提供軟體服務並共同展店，疫情期間因國內不少中小型旅館業主有意退場或「 不知如何度過黑暗期」，敦謙國際以飛快速度擴大版圖，截至今年8月旗下於台灣共有11個旅館品牌、43間旅館，涵蓋親子渡假飯店、商務旅館、設計旅館、智能旅館、國際觀光型旅館、青年旅館等等。包括原陽明山中國麗緻飯店與首家陸資旅館有園飯店均換牌加入敦謙體系。