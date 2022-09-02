米其林美食指南公佈在台灣各地的美食餐廳，民進黨新北市市長參選人林佳龍日前和永和出身的立法委員林楚茵、永和在地的議員羅文崇，一起到永和知名老店王師父餅舖包月餅。林佳龍表示，新北是台灣的縮影，包含了各地、各族群的美食文化，具有發展觀光的潛力。他承諾，未來若擔任市長，也將舉辦新北美食節、文化季來競賽，選出代表新北市的美食，以精彩的在地美食文化，吸引觀光客，繁榮經濟，透過各式各樣的在地美食，讓新北大翻新！

林佳龍1日在臉書問大家，覺得新北哪些美食有潛力入選米其林指南呢？他提及，中秋節快到了，他日前和林楚茵、羅文崇，一起來到永和知名老店王師父餅舖，戴上廚師帽和手套、穿上圍裙、捲起袖子，「全副武裝」包月餅。說到永和的美食，林佳龍說大家總是會想到「王師父餅舖」，每到中秋節，訂單總是接不完，「難怪還沒進到店裡，在門口就聞到月餅的香味」。林說他在店裡遇到來買月餅的支持者，也很開心互祝中秋佳節愉快。

林佳龍表示，他很喜歡吃月餅，特別是綠豆椪，過去10多年中秋節都會和太太在庇護工場幫忙包月餅、促銷。林楚茵看他包月餅的動作熟練，還笑著問說：「部長是不是有來打過工」？店裡的師傅也稱讚林佳龍技巧很好，並給100分的高評價。

林佳龍說新北是台灣的縮影，包含了各地、各族群的美食文化，具有發展觀光的潛力，而他這次參選新北市長，也會繼續推廣深坑豆腐、永和豆漿、九份芋圓，以美食凸顯新北各區域的在地特色！他期待未來大家提到新北特色的時候，除了人文、風光、工商產業之外，也讓美食成為新北的一項特色，「未來我若擔任市長，也將舉辦新北美食節、文化季來競賽，選出代表新北市的美食，以精彩的在地美食文化，吸引觀光客，繁榮經濟，透過各式各樣的在地美食，讓新北大翻新！」