大陸紡織集團盈喜（Addentax）周三在那斯達克上市，股價首日飆漲130倍引起市場熱烈討論，更被稱為「妖股」沒想到隔天隨即暴跌95%，分析師指出，背後原因是盈喜屬於傳產行業且財務狀況並沒有那麼理想。

盈喜是在2016年登陸美國資本市場，但一直都是在場外市場進行交易，直到周三才開始在那斯達克指數上市，首日股價上漲130倍，市值一度超過200億美元，比金融集團高盛還要大，但泡沫幾乎同時出現，周四盈喜馬上重挫95%，市值蒸發190億美元，一來一往相當驚人。

分析師Hebe Chen表示，「盈喜背後的驅動力似乎故意複製尚乘數科與MEGL（Magic Empire Global）集團的狀況，他們都歷經前所未有的飆漲潮，不過這些企業的共同點都是，來自傳統行業且財務狀況並沒有那麼理想。」

不僅如此，Hebe Chen強調，「盈喜集團很有可能會追隨尚乘數科與MEGL的道路，兩家股票已經在近期下跌超過90%。」

盈喜集團在最近一次公開的財報顯示，公司扭虧為盈，但收入仍下降49%至1270萬美元，而目前在標普500指數中，市值超過200億美元的企業，平均收入為400億美元，兩者間差距相當大。