已發海警有機會放颱風假？詭異軒嵐諾不動了 氣象局曝發陸警「關鍵因素」

「軒嵐諾」颱風因缺乏導引氣流，加上自身重整中，走到台灣東部海域時就不太動了，預估今一整天持續原地打轉。中央氣象局長鄭明典PO文，指軒嵐諾的中、低層環流結構依舊完整，待發展條件轉佳，「又會再度增強，重新變回強烈颱風」。

原先颱風走到垂直風切較大的區域，導致強度減弱，今天上午轉中颱。不過鄭明典指出，從可見光可看到其中、低層環流結構完整，近中心風速還是很強，一旦脫離垂直風切大的環境，「對流又會再發展，高層輻散場也會重新組織」。

滯留期間不排除3度增強，開始移動的時間落在明天，預估往西北方向走。但若更靠台灣，或暴風圈擴大接觸到陸地，則有機會發布陸上颱風警報。

受颱風外圍環流影響，氣象局針對苗栗以北、宜蘭發布豪大雨特報。今基隆北海岸、東半部、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生，台東的綠島、蘭嶼，以及新北富貴角、龍洞一帶，已觀測到4米浪高。