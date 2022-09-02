高嘉瑜「舉反牌」與身旁同志完全不同調，成全場焦點。（圖／本報系影音截圖）

身為民進黨台北市長競選豬副主委的立委高嘉瑜，8月31日陪同黨內參選人陳時中前往登記，26位綠營台北市議員與競選幹部齊聚現場，場面相當壯觀。但就在大家於中選會門口舉牌大喊「凍蒜」時，高卻一人「狂舉反牌」不斷揮動，與身旁畫面反差極大，讓她再度成全場焦點，隨後更提前離場。高事後笑稱，自己就是不小心舉反、又要被媒體作文章了，並強調她沒「落跑」因現場也有其他人早走了。

高嘉瑜8月31日以競選副主委的身分，陪同陳時中登記參選，隨後黨籍26位台北市議員與競選幹部們齊聚中選會們口，喊口號展現團結氣勢。就在大家一起大喊「凍蒜」之際，卻只見高一人舉起「反牌」還不斷上下揮動，與身旁同志完全不同調，直到被現場人員糾正後，高才笑著把牌子擺正，但卻又提前離場。

高嘉瑜接受《中時新聞網》訪問，針對「提前落跑」一事，忍不住大喊：「我哪有跑走啦！林昶佐也走了啊！」至於「舉反牌」，高則笑著對記者抱怨：「這也要做文章！我就是不小心舉反了！」並不斷拿牌子擋住鏡頭，作勢表現害羞狀。

被問到為何「提前落跑」，高嘉瑜大喊自己哪有跑走、現場有其他人也走了。（圖／本報系影音截圖）

被問到「牌子舉反了怎麼辦？」高嘉瑜笑稱自己就是不小心舉反了，並抱怨一定又會被大作文章。（圖／本報系影音截圖）

此消息引熱議，大批網友湧入《中時新聞網》的YouTube下方留言：「哈哈！她在無言的抗議，高嘉瑜雖然被綁架，總是小動作一大堆，真好笑」、「高嘉瑜小姐跟王世堅先生應該是阿綠的最後良心了」、「高嘉瑜以前幫姚文智『助選』的時候也有類似的行為」、「這就是為什麼那麼多人挺高嘉瑜的原因！」「高嘉瑜真的是很可愛捏！笑死」、「她很聰明很有智慧，但往往都會中槍」、「寶寶不爽但寶寶不說，寶寶舉牌」。