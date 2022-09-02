中國新聞網2日報導，大陸南方地區高溫預警解除，北方陸續入秋。這個夏天，南北「水火兩重天」反常，南方經歷酷暑之際，北方部分地區卻遭遇洪澇。是什麼原因造成今年南旱北澇現象？這一現象會成為新趨勢嗎？專家解讀，降水量總體還是北少南多大格局，但不排除個別年分個別時間段裡出現階段性的南旱北澇。

據中國氣象局數據統計，從7月21日至8月30日，大陸中央氣象台連續41天發布高溫預警，其中連續發布高溫紅色預警12天。

中央氣象台發布消息，8月31日南方大範圍持續高溫天氣已結束。8月30日下午，中央氣象台解除高溫預警。預計未來10天，除了9月6日後在新疆部分盆地、湖南中南部、江西中南部、廣西北部等地還有35-38℃高溫天氣外，中國無大範圍高溫天氣。

隨著南方高溫季結束，北方冷空氣開始活躍起來，各地陸續進入秋季。

據中國天氣網報導，截至8月30日，中國東北地區、西北地方大部以及華北西部和北部地方已經進入秋天，秋季前沿抵達河北北部、山西、陝西南部至甘肅南部一線。大城市中，哈爾濱、長春、瀋陽、呼和浩特、銀川、烏魯木齊、蘭州、太原等地已經入秋。

今年，南方人渴望的大雨似乎都跑到了北方。

大陸水利部網站消息，今年7月以來，長江流域持續高溫少雨，江河來水偏少、水位持續走低，旱情發展十分迅速。截至8月30日統計，長江流域耕地受旱面積4325萬畝，有473萬人、71萬頭大牲畜因旱供水受到影響。

此前，就在南方經歷酷暑熱浪同一時段，西北、華北、東北部分地區卻迎來一次較強降水過程，形成 南旱北澇反常現象。8月3日，中國氣象局在例行發布會上通報，7月北方地區暴雨過程多、極端性強，30個國家氣象站日降水量突破7月極值。

媒體報導，7月11日起，山西、陝西、甘肅等多地因暴雨發生洪澇災害。8月17日22時，青海省西寧市大通縣瞬間強降雨引發山洪、泥石流。8月18日，內蒙古鄂爾多斯市突發暴雨，多地出現道路積水、房屋被淹、人員被困等險情。

8月17日，大陸國家防總辦公室、應急管理部部署應對南旱北澇，要求北方嚴防暴雨洪水，南方做好抗旱減災。

實際上，南旱北澇在中國並非新鮮事。今年3月，中國氣象局新聞發布會上，國家氣候中心副主任肖潺介紹，2021年中國北方降水量為歷史第二多，僅次於1964年，京津冀年降水量為歷史最多。談及原由，他表示，北方降水偏多受多種因素影響，與氣候變暖有關。

肖潺介紹，近70年來，中國主雨帶具有顯著的年代紀變化特徵。20世紀50年代到70年代雨帶主要位於黃河以北地區，表現出北澇南旱特徵；80年代開始，降水呈現南北兩條雨帶，其中一條雨帶位於東北三省和內蒙古北部，另一條雨帶位於長江中下游地區，即南澇北旱；近十年來，雨帶又開始出現明顯的北抬北擴特徵。

據《農民日報》報導，多位專家表示，從降水的角度，雖然中國已經出現了「降雨帶北擴」的趨勢，但總體看，北方的降水量還是低於南方，應該還是「北少南多」大格局，但不排除個別年分個別時間段裡出現階段性的南旱北澇的情況，南方的旱災風險確實是存在的。

大陸水利部網站8月30日消息，據預測，9月分長江上游降雨量較常年同期總體偏多1成，對旱情緩解較為有利，但部分重旱區旱情仍可能持續；長江中下游及洞庭湖、鄱陽湖地區降雨量較常年同期偏少2～5成，長江中下游幹流及兩湖水系江河來水偏少、水位繼續走低，旱情可能進一步發展，抗旱形勢依然嚴峻。