美光科技（Micron Technology Inc）周四宣布，未來10年將投資約150億美元，在其總部所在的愛達荷州博伊西市（Boise）建造一座新的記憶體晶片工廠。

受此激勵，周四美光股價收漲1.38%，為57.31美元，在輝達拖累晶片股下挫之際，成為該族群少見的亮點。

根據美國剛通過的《晶片和科學法案》（CHIPS and Science Act），聯邦政府未來將為國內半導體產業提供信貸和補助，是促成這項投資案的主要原因。到2030年底，這座新廠預計將創造17,000個工作。

美國總統拜登已在上個月簽署這項旨在強化美國競爭力的晶片法案，將為國內的半導體生產和研究提供527億美元補貼金。拜登周四在聲明中表示，美光今天宣布的新投資計畫，是美國的又一次重大勝利。我們將在美國製造電動車、晶片、光纖和其他關鍵零組件，我們將擁有一個從下到上、從內而外的經濟。

美光未提供與新廠產能或將生產什麼晶片的相關細節。

在此之前，美光在8月早些時候下修本季營收預測，並警告因個人電腦和智慧手機晶片需求減弱，下一季的自由現金流恐將由正轉負。但另一方面，在拜登總統簽署了《晶片和科學法案》完成立法後，美光隨即宣布，從現在起到2030年將投資400億美元，分階段在美國建造晶片廠，以支持其在日本、台灣、新加坡的生產基地，以及其在維吉尼亞州規模較小的生產線。

美光將第四財季（截至8月底）經調整後營收目標從介於68億～76億美元下修至該目標區間的低標，遠不及市場預期。

全球硬碟大廠希捷（Seagate Technology Holdings）也在本周三下修本季財測，稱總體經濟情勢不佳迫使雲端運算業者和PC製造商削減庫存。