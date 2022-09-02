基隆市大武崙與六堵科技園區明年將設立滿半世紀，承載台灣與基隆市產業發展重要任務。近幾年，基隆市政府大力推廣工業區立體化政策，以具體增額容積獎勵，鼓勵企業更新廠房及產線、提升生產效能及降低生產對環境衝擊。

近年大陸生產環境匹變，貿易風險增加，許多台商紛紛將產線移回台灣，基隆臨近首都台北、又有出口海港，成為廠商詢問重點。基隆市政府推動「工業區更新立體化發展方案」，盼加速工業區更新，強化產業用地使用效率，提高廠商投資吸引力。

基隆市政府推動「工業區更新立體化發展方案」，盼加速工業區更新，提高廠商投資吸引力。（基隆市政府提供）

光電綠能新廠房 減碳生產新趨勢

行政院今年將《溫室氣體減量及管理法》修正草案，送到立法院審查，名稱也改成《氣候變遷因應法》，目前正進行朝野協商，預計9月新會期審議，最快2024年會開徵碳費，企業必需對提列生產的相關排碳，瞭若指掌。

基隆市政府產發處表示，企業應該盡早規畫產線更新，這也是市府力推工業區立體化的原因，透過廠房更新，設計符合法規及外銷市場的要求，在工業區立體化政策中，加入設置太陽光電發電設備於廠房屋頂者，且水平投影面積佔屋頂可設置區域範圍50％以上，核給3%增額容積獎勵。

產發處指出，希望藉由提升容積率方式，強化產業用地使用效率，並因應創新產業發展時效需求，促進產業升級轉型、提升企業投資動能。同時鼓勵廠商提升能源使用效率與再生能源使用，達到永續經營與環境友善的目標。

基隆市政府大力推廣工業區立體化政策，以具體增額容積獎勵，鼓勵企業更新廠房及產線、提升生產效能及降低生產對環境衝擊。（基隆市政府提供）

工業區立體化推動有成 5業者通過審核

基隆市工業區立體化方案推動有成，大武崙及六堵科技園區共5家業者提出申請，並通過審查，各核予15至18％獎勵容積，目前正積極建設中，另還有業者已提出申請審查中。

基隆市政府產發處長黃健峰說，工業區立體化能更新生產的產能，加入光電設備，更能減少碳排，讓企業能提前因應碳費開徵，提升企業競爭力，而立體化後的廠房，更可創造新的生產空間，企業自用或是出租，都可以創造新的營收，是基隆2大工業區再戰50年的新契機。(廣告)