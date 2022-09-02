台中警方首次申請警政署保一總隊的攻堅突擊梯車支援。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方迅速直搗機房內壓制逮捕賴姓主嫌等8人帶回警局。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方日前接獲線報，疑有不法集團在潭子區1處3層樓農舍內設立詐欺機房，因機房地處環境特殊，刑大申請保一總隊維安特勤警力及攻堅突擊梯車來支援，車頂有2支平台，360度旋轉的雙向架梯，讓警方不必耗費時人架梯，迅速直搗機房壓制賴姓主嫌等8人，查扣犯案贓證物1批。

台中市警察局刑大科偵隊長游啟明說，這是台中警方首次申請警政署保一總隊的攻堅突擊梯車支援，當時屋內集團成員孰不知警方已在屋外先逮捕賴嫌，還在等賴送餐進機房，不斷傳訊給賴「大哥 餓了（哭臉）」的訊息，經縝密的沙盤推演後，警方當場進行攻堅行動，將屋內成員一一壓制逮捕。

游啟明指出，自從警政署去年添購的「攻堅突擊梯車」陸續支援各地攻堅，攻堅成效良好，讓警方可在最快時間內，進入屋內壓制犯嫌，這次突襲詐欺農舍，雖賴嫌相當狡猾，以為農舍內設立詐欺機房可躲避警查緝，尤其尋找別墅型農舍讓警方難以攻堅，結果一舉突破。

游啟明表示，該不法集團假冒大陸人民檢察院，詐騙大陸民眾，機房成員若績效不佳，還進行體能訓練檢討警惕，該集團從成立機房運作2個多月，不法獲利將近4百萬元，檢警掌握賴嫌不法集團相關犯罪事證後於8月25日收網，計查緝8人到案，查扣手機37隻、筆記型電腦3部、現金3萬元、網路卡、硬碟及提款卡等證物。

警方指出，經與警政署保一總隊維安特勤隊、台中市警察局保大特勤中隊及太平分局偵查隊，共同破獲以賴嫌為首之詐欺集團，將賴嫌等8人依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送偵辦，經台中地方法院裁定全數羈押禁見。

警方表示，所查獲賴姓主嫌不法集團的犯罪成員，年齡平均在25歲左右，呼籲年輕學子，初以新鮮人步入社會求職時，勿急功近利求高報酬而參與非法集團，善惡終有報，勿自毀前程，警方持續溯源查緝，展現打擊犯罪決心。

詐欺機房農舍攻堅突擊梯車訊息