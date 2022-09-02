平民律師吳炳輝前往台南市選委會，以無黨籍身分登記參選下屆台南市長。（選委會提供／洪榮志台南傳真）

九合一選舉登記最後一天，平民律師吳炳輝上午突然單槍匹馬前往台南市選委會，以無黨籍身分登記參選下屆台南市長，讓此次台南市長選舉形成5搶1。據了解，吳炳輝也曾於2020年參選台南市第五選區立委，當時獲得973票，得票率0.49％。

2020年立委選舉，台南第五選區（安平區、中西區、南區、東區）參選人數爆炸，共有民進黨現任立委林俊憲、國民黨資深議員蔡淑惠、安定力量的李伯利，以及無黨籍的陳致曉、林義豐、吳炳輝等6人登記參選，最後由林俊憲拿下11萬0547票、得票率55.41％順利連任。

1967年出生的吳炳輝，東吳大學法律系畢業後，先後取得加拿大大學企業管理碩士及博士；大學三年級即高考律師及格，從1990年起即在台南執行律師業務，迄今已30多年，目前為義照律師事務所所長。他曾籌組青少年保護協會，並擔任八掌溪事件及921大地震受難者家屬義務辯護律師獲得國賠勝訴，還籌組「青少年保護協會」，協助青少年建立正確的法律知識，更致力於雲嘉南地區平民法律推廣及弱勢族群法律服務，素有「平民律師」之稱。

此次參選台南市長，吳炳輝提出7點政見：一、開源自治財政節流，誘發民間資金的投注，減少財政負債。二、區域平衡發展，合理導引人口分布並以交通及文化區聚集。三、強化住宅環境管制，落實社會宅規畫並改善居住正義品質。四、研議老人及婦幼補助金權益相關議題，盡速制定法規政策。五、評量環境改善之外部效益，抑制炒房地合理反映公告地價。六、探討消費物價通貨膨脹不穩定之成因，適當研議穩定經濟。七、因地設宜平衡區域發展，爭取重大公共設施交通網絡建設。