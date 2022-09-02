行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷2日登記參選台東市長及成立競選總部。（蔡旻妤攝）

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷2日登記參選台東市長及成立競選總部。（蔡旻妤攝）

洪宗楷登記參選台東市長 辭行政院東服中心執行長展現決心

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷2日登記參選台東市長，強調已向行政院長蘇貞昌提出辭呈，展現破釜沉舟決心。2度參選市長的洪宗楷說，歷經地方及中央政治洗鍊，他已做好準備，並提出「觀光振興、宜居開心、文化復興」3大政見。

洪宗楷由前台東縣長陳建年、總統府國策顧問張甲長、前立委賴坤成陪同下，在台東市永福路成立競選總部。「謝謝4年來蘇貞昌院長的提攜，給我中央單位的歷練機會，我昨天已向院長提出辭呈，正式投入本次選舉」， 洪宗楷說，8年來歷經地方及中央的政治洗鍊，熟稔問政質詢、預算審查、選民服務及更暸解政府機關的組織運作型態，累積公共服務的深厚基礎，他已經準備好再次挑戰台東市長選舉。

「4年是一個漫長的等待，但我願意，繼續為台東付出」洪宗楷表示，2018年參選市長因努力不夠而落敗後，仍持續在台東服務。2019年接任行政院東部聯合服務中心副執行長、升任執行長，期間向國發會爭取花東基金每年補助鄉鎮市公所地方創生計畫4億、協助完成海洋深層水設管工程、協助爭取台東市提升道路品質1億4000多萬元及台9線公路台東段拓寬等，他說，很多工作大家未必清楚知道，但他始終在背後默默付出的一切。

洪宗楷提出3大政見，包括點亮鯉魚山、新夜市、糖廠地方創生基地、富岡新門戶等「觀光振興」政見；垃圾清運2.0、好街角改善、扶老照護、殯葬園區改善、改善停車問題等「宜居開心」政見；以及舊城風華再現、熱鬧台東元宵城、原民藝術融入、世界南島首都在台東等「文化復興」政見，強調未來當選後將逐一落實。

年底九合一選舉倒數，台東現任市長張國洲任期屆滿，國民黨推出縣議員陳銘風參選，民進黨由洪宗楷披戰袍。地方分析，雖然台東政治色彩長期藍大於綠，但民進黨長期深耕年輕選民，效果已逐漸浮現，加上2次總統大選，民進黨台東選戰皆由洪執掌兵符，洪宗楷被視為最可能為綠營翻盤的強將，藍軍不可輕忽。