DIGITIMES Research指出，中國大陸在全球電動車供應鏈的產業聚落已成形，除在電池材料產業地位超越日企，且電池原材料提煉占比高達8成。因應終端電動車需求成長，全球主要動力電池大廠未來5年積極擴產，其中貿易戰使南韓業者赴美設廠、甚至形成寡占局面。

DIGITIMES Research分析師林芬卉表示，動力電池主要由正極材料、負極材料、電解液、隔離膜等四大材料所組成，其中以正極材料占達4成最高，價格漲幅也最顯著，以三元及磷酸鐵鋰電池用的鋰鹽為例，自2021年起至2022年中，價格增幅高達8倍以上。

而中國大陸電動車供應鏈產業聚落已成形，且持續朝上游電池材料布局，中國大陸業者占全球電池材料比重約達6成。而正極材料主要礦源雖分布在全球各地，但中國大陸與當地採礦業者合作並強化精煉技術，使中國大陸在全球動力電池原材料提煉比重高達8成。

另一方面，因應終端電動車需求成長，全球主要動力電池業者未來5年擴產計畫相當積極，2025年產能較2021年將呈現倍數擴增。龍頭寧德時代2025年產能預計達到672GWh，其中包括座落在六大生產基地的獨資廠及與中國大陸車企的合資廠。

而南韓業者LG新能源（LGES）亦加速擴產，至2025年將達430GWh，主要供應國際品牌熱銷車款。日廠Panasonic計畫2025年產能倍增，除供應特斯拉（Tesla）外，並逐步擴大與多家日系車廠合作。

在各電池大廠擴充產能之際，南韓業者亦紛紛前往北美地區獨資、或與美國三大車企合設電池廠。在中美貿易戰制肘下，影響中國大陸電池業者供貨，南韓業者更容易於美國布局、甚至形成寡占局面。