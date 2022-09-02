已發海警有機會放颱風假？詭異軒嵐諾不動了 氣象局曝發陸警「關鍵因素」

今年第11號颱風軒嵐諾雖減弱為中颱，仍持續朝台灣東方海面接近，預估2至4日是颱風影響北市最顯著的時段，將有明顯的風雨。北市消防局呼籲民眾嚴加防範，進行各項防颱整備及應變工作，非必要勿外出走動，避免至山區或沿海從事旅遊活動，以防止危險。

因應颱風來襲，北市消防局已做好防颱整備工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

因應颱風來襲，北市消防局已做好防颱整備工作。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

消防局指出，民眾若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至台北市防災資訊網進行查詢，或使用智慧型手機下載安裝「台北市行動防災App」，另外加入台北市政府Line官方帳號訂閱即時的停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。

北市消防局特別呼籲民眾應注意居家環境並做好下列各項防範措施：

─在颱風期間需要緊急援助時可利用「1999」、「119」或「110」電話報案。

─颱風期間如無必要儘量不要外出，以免遭掉落物擊傷；停電期間避免使用火燭，如確有需要，應有充分防範措施以免發生火災。

─民眾如發現雨水下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他事項，可撥打1999市民熱線反映。

─若居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難。

─家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品。

─預先檢查電路、注意爐火、瓦斯管線，在使用爐火時應注意防範，以免發生火災。

─家中所有的門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。

─工地圍籬、鷹架、看板及廣告招牌應檢查，取下或釘牢，以免被強風吹落，造成危害。

─若收到市府疏散撤離通知時，應迅速配合市府人員進行疏散作業。

─為確保颱風豪雨來臨時居住安全，應於地下室加裝自動抽水機，並於地下入口處加設防水閘門或沙包，市民可洽各地區公所領取沙包。

─掉落電線不可用手觸摸，以免觸電，並應立即撥119、110或1999以便通知電力公司進行搶修。

─準備好個人緊急避難包，應具有包括礦泉水、泡麵餅乾等食物、證件影本、一些現金、常用藥品、粗棉手套、手電筒、收音機、電池、禦寒衣物、小毛毯、輕便雨衣、暖暖包、面紙、毛巾、紙筆、備用鑰匙、瑞士刀等應急物品，同時應放在家中或工作場所隨手可取得的地方。