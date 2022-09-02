仁新醫藥（6696）2日表示，受惠LBS-008與LBS-007等重磅新藥，臨床試驗成果獲肯定，榮獲由台北澳洲紐西蘭商會（簡稱「紐澳商會」）主辦的「第十七屆澳紐商會商業傑出貢獻獎」（2022 ANZCham Business Awards）之昆士蘭商業卓越獎項。

澳紐商會的年度商業傑出貢獻獎，主要在表彰為澳洲、紐西蘭和台灣之間經貿合作與商業活動具有顯著貢獻的企業或組織團體。仁新是國內唯一榮膺「昆士蘭商業卓越獎」殊榮的新藥公司。

澳大利亞昆士蘭州駐台代表劉培希表示，昆士蘭很榮幸能與仁新醫藥合作開展重磅藥物LBS-008與LBS-007的臨床試驗。期待看到仁新的藥物於全球上市，也樂見昆士蘭和台灣透過生物醫學研究加強彼此的聯繫與合作。

仁新總經理王正琪表示，仁新自2016年成立澳洲子公司以來，持續在當地進行跨國研究與多項臨床試驗，包括完成眼科新藥LBS-008的一期臨床試驗，以及目前在澳洲、台灣同步進行治療青少年斯特格病變的二期與三期臨床試驗。而從優異的二期臨床6個月期中數據顯示，LBS-008不僅有效抑制病情的惡化，更發現有改善視力的現象，這是目前臨床上的重大發現。

王正琪表示，仁新已於昆士蘭展開青少年斯特格病變的三期臨床試驗，以及將展開另一重磅藥物LBS-007治療急性白血病的一期臨床試驗。

仁新於日前董事會通過委任王正琪接掌總座一職。王正琪為台大生化科學博士、加州大學聖地牙哥分校企業管理碩士，曾任美國史克利普斯研究中心博士後研究員，對種疾病領域(如癌症、眼科與心血管疾病)都有豐富的經驗。

王正琪於仁新草創時期即加入，之後帶領美國研發團隊進駐跨國製藥大廠J&J旗下生技新創育成中心JLABS，與美國國家衛生研究院（NIH）、哥倫比亞大學共同開發治療乾性黃斑部病變與斯特格病變新藥LBS-008的合作，完成數個重大開發里程碑；同時又負責與哥倫比亞大學、紀念史隆·凱特琳癌症研究中心合作進行LBS-007臨床前研究，並將於2022年底前推進澳洲、台灣LBS-007臨床一期試驗，具備豐富國際實戰經驗。

王正琪在2018年獲嬌生集團JLABS選入「傑出女性領導人（Women Leadership）」，從百餘家國際新銳公司脫穎而出，成為首度且唯一獲此殊榮的台灣女科學家。