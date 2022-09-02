深耕連鎖餐飲市場近30年的王品集團，將於明（3日）迎來第300家店「肉次方」台南府前店開幕，為慶祝這個里程碑，「肉次方」推出扮恐龍享百元價、免費送牛肉、全台三店抽獎等豐富活動；王品集團合作夥伴LINE TAXI也加碼同慶，只要於王品集團六都23大品牌、244家門店上下車，享趟趟8折、不限次數折抵優惠，另外憑LINE TAXI地圖踩點畫面，至王品六都門店用餐，即享好友招待菜一份。

迎接反彈的內需市場，王品集團下半年全力展店搶市，目標展20家以上新店，7、8月暑期旺季已拓點13間，將於明日正式迎來集團第300家門店，王品集團也預估，第四季將改寫店數歷史新高，再創集團高峰。「肉次方」作為王品首家燒肉吃到飽品牌，主打598元起暢享現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品、海鮮吃到飽，憑著超高CP值成功奠定市場標竿，2021年開幕至今仍一位難求。

為慶祝肉次方台南府前店開幕，9月3日開幕當天，前50名著恐龍裝扮或攜帶100公分以上恐龍物品用餐的消費者，即可獲得百元追肉券，10月31日前可憑券至台南府前店以100元享用價值598元的「真??肉套餐」，最高可4人同享優惠，服務費另依原價計算，或於9月9日前到「王品瘋美食APP」領取票券，憑券可免費兌換與台南在地鳳梨結合的「旺來相餞翼板牛」一份。此外，9月3日起於「肉次方」全台三店消費滿2,500元可參加抽獎活動，包含啤酒招待券、95折優惠券、肉次方IP周邊等好禮。

用LINE就能一鍵叫車的「LINE TAXI」(@linetaxi)，加碼同慶王品300店，9月8日至9月30日推出「趟趟享8折」優惠，凡於王品集團於台北、新北、桃園、台中、台南、高雄的244家門店上下車，每趟車資打8折、折抵上限25元，活動期間不限使用次數、人數，等於搭越多、賺越多。

為了讓更多消費者搭著LINE TAXI輕鬆吃遍王品23個品牌，雙方合作推出「六都美食踩點計畫」，搭乘LINE TAXI途經王品六都門店3公里範圍內，手機會自動跳出該品牌踩點畫面，憑此畫面至門店用餐就送指定招待菜，如「王品牛排」消費兩客套餐款待價值558元「醬香魷魚佐干貝」一份、「藝奇」消費兩客套餐送價值418元「帶卵香魚」一份、「莆田」內用任一套餐贈價值350元「金絲麥片蝦」一份等。