全台最大的萬聖慶典六福村「墓碑鎮」即將登場，今年「2022惡靈厄惡 墓碑鎮」將地獄搬出地表，今年神秘的Renee鬼娃首度降臨六福村墓碑鎮，以詭譎的氣音，呼喚著惡靈跨越陰陽之界，召喚出傳說中的地獄大惡龍，讓你嚇破膽。現場更有上百顆骷髏頭打造的「嗜血骷髏山」、蜘蛛毒后及喪屍蝴蝶入侵的「恐怖墓園」、大人小孩都愛的「傑克南瓜園」，還有絕對不能錯過的「魂斷墓碑鎮-百鬼喪屍大遊行」，加上耗資千萬的駭人萬聖厄夜，驚嚇指數破表。其中場場爆滿的惡靈餐廳 ，在神秘燈光氣氛下邊享用膽顫魂飛牛排特餐，邊欣賞媲美百老匯等級驚悚的開放式舞台劇，出奇不意還得嚴防「鬼」出沒在身邊，讓民眾搶破頭體驗。

現在預訂關西六福莊「惡靈萬聖村莊 惡靈餐廳專案」，可於9月24日至11月20日的每周五、六、日入住，雙人價11,900元+10%，連續2天暢玩六福村，還能享受惡靈餐廳「膽顫魂飛」特餐、Renee’s Curse 特色飲品、萬聖節工具系列髮箍，盡情徹夜狂歡，9/8前購買本專案，關西六福莊再加碼抽星宇航空台北-曼谷雙人來回機票，讓購買專案的民眾不僅可搶到一位難求的惡靈餐廳座位，挑戰與活屍近距離接觸，更能輕鬆飛出國。