由「世界自由民主聯盟中華民國總會」與「世界自由民主聯盟總會」聯合主辦的「2022世盟拉丁美洲區域視訊論壇｣，昨天深夜登場， 並以網路直播方式舉行，同步開放全球世盟分會會員及各國人士免費視訊收看。（取自世盟直播）

拉丁美洲在1980年代陸續邁向民主化，然而隨著經濟成長停滯以及近來的疫情打擊，被評為民主程度大倒退。世盟理事長曾永權強調，中華民國堅定捍衛自由民主，呼籲各國應一致堅定自由民主的信念，使經濟持續成長，促進世界和平。

由「世界自由民主聯盟中華民國總會」與「世界自由民主聯盟總會」聯合主辦的「2022世盟拉丁美洲區域視訊論壇｣，昨天深夜登場， 並以網路直播方式舉行，同步開放全球世盟分會會員及各國人士免費視訊收看。

本次論壇除了邀請世盟總會長饒穎奇以貴賓身分致詞外，特別邀請西班牙前國會議員暨世盟西班牙分會秘書長巴紐（Francisco Vañó Ferrer）做專題演講。

曾永權說，拉丁美洲的移民、宗教信仰、民族風俗等因素有著各自的特色，呈現豐富的多樣性；更因擁有石油、礦產及大量天然資源，過去在氣候變遷及糧食安全等全球危機中扮演重要角色。

曾永權指出，拉丁美洲在1980 年代後期逐漸走向民主化，成為第三波民主化浪潮的一部分，我國的友邦大多位在拉丁美洲地區，對自由民主的普世價值有高度的認同，多年來的默契促成許多領域上的合作。

然而，拉丁美洲近來處於停滯或低成長，隨著俄烏戰爭、通貨膨脹，大多數國家都經歷了嚴重的經濟衰退，糧食及能源供應不穩定、失業率不斷攀升，這些現象使政治不穩定因素越發嚴重。

曾永權引述經濟學人智庫（EIU）於今年初公布2021年民主指數（Democracy Index）指出，「拉丁美洲在民主程度中出現大倒退，自由民主需要各位共同守護並持續關注。」

曾永權說，中華民國堅定捍衛自由民主，本次世盟邀集拉丁美洲各國分會的民意領袖齊聚視訊，共同探討和分享不同的民意，以期持續維護拉丁美洲的自由民主與法治。