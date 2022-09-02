桃園市桃園區中華路發生槍殺命案，陳姓、楊姓20多歲男子在1間出租套房頭部中彈死亡，嫌犯行凶前畫面也曝光。(翻攝照片)

桃園市桃園區中華路發生槍殺命案，陳姓、楊姓20多歲男子在1間出租套房頭部中彈死亡，警方昨天晚上10時許接獲報案，目前已經掌握槍手疑似為蘇姓男子，據了解，昨晚蘇男進入兇案現場後，房內還有多人，但蘇男將人趕出後獨留兩名死者在內談事情，未料其餘友人事後回房時，已見到2人遭爆頭慘死在房內，詳細行兇動機還須釐清，初步懷疑與詐騙集團糾紛有關。

據了解，陳姓、楊姓男子到中華路1間出租套房拜訪友人，但友人有事外出，昨天晚上回家時，發現2男頭部中彈死亡，趕緊向警方報案。警方獲報趕往，現場發現3個彈殼，另2死者頭部初步發現各被開1槍。

經警方追查，鎖定1名男子涉嫌重大。還發現該男子在電梯間就已經拉上手槍槍機，殺意堅決。警方初步分析，應該與詐騙集團糾紛有關，但詳細事發還需要逮到凶嫌才能釐清。

桃園警方表示，警方專案查緝小組已掌握涉案嫌犯身份，並報請檢察官相驗及指揮偵辦全力追緝中，務求在最短時間內將嫌犯緝捕到案，以釐清案情。