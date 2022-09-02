美股四大指數漲跌互見，道瓊收紅145點，標普收漲11點、終止連跌四天的頹勢，費城半導體指數受到美國擴大限制AI晶片供貨給中俄，下跌1.92%，亞股漲跌互見，韓股相對強勢，台股今同步開低陷入震盪，其後跌幅一路放大，10:20點過後一度逾80點之多。現階段台股指數再度跌落所有均線之下，型態上也轉弱，加上美中晶片大戰再起，以及Fed升息3碼的預期，都將使台股持續壟罩不確定因素，整體市場氛圍偏保守。

大型權指股台積電(2330)今跌多漲少，台積電(2330)開低震盪，小跌約0.4%，股價最低觸487元，持續位於5日、月、季線之下，聯電(2303)股價於平盤附近整理，力拚守住40元大關。鴻海(2317)於5日線附近震盪小漲，股王大立光(3008)上漲約0.5%~1%，聯發科(2454)開低走低，下跌逾1.5%，面板股友達(2409)早盤後同樣陷入震盪，走跌約0.5%~1%，群創(3481)更是跌幅擴大到逾1.5%。

盤面族群今呈現題材股各自表率，美中晶片戰進入新一輪制裁，此趨勢將使大陸力拼自製半導體更加積極，半導體矽智財IP相關今成為資金焦點，晶心科(6533)、M31(6643)早盤後攻上漲停，智原(3035)、創意(3443)大漲4%。

網通股今低軌衛星再度成為焦點，台揚(2314)、昇達科(3491)大漲5%，建漢(3061)、耀登(3138)也上漲逾4%。

航運股今難逃沉重調節壓力，貨櫃三雄陽明(2609)重挫逾4%，長榮(2603)、萬海(2615)亦開低走低跌幅逾3%；航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)跌幅也分別約2%、1%。

分析師表示，Fed聯準會官員不斷放鷹，市場預期九月下旬FED將升息三碼，升息利空造成美股弱勢，加上美禁高階晶片輸中，輝達、AMD及相關供應鏈重挫，科技股賣壓大，台股指數再度跌落所有均線之下，且跌破前低14843點，型態上也轉弱，指數未重新站上短均線之前，建議保守觀望，嚴控持股水位。