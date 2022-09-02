交通部鐵道局今（2）日宣布，下周三（7日）上午10點30分將於宜蘭縣農會活動中心辦理台鐵宜蘭-羅東高架化環評說明會。

鐵道局表示，該計畫路線範圍自台鐵四城站南端至冬山排水橋以北平面路段，全長約16.1公里，其中宜蘭站至二結站間（縣民大道二段以南鐵路跨越蘭陽溪至二結車站以北）是既有已高架路段，約3.7公里。目前鐵路沿線的宜蘭站、二結站、中里站及羅東站改建為高架車站並增設1站宜蘭新站，完工後共計5個車站。該計畫可減少9處平交道、4處陸橋及4處車行地下道，改善交通瓶頸，縫合鐵路兩側土地使用規劃，活化區域經濟及都市發展，增加北台灣至東台灣地區整體鐵路運輸容量與速率。

鐵道局表示，為深入了解縣民對該計畫的相關意見及關切事項，鐵道局依「環境影響評估法及其施行細則」、「開發行為環境影響評估作業準則」等規定，於9月7日辦理「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫環境影響說明書」公開會議，將蒐集民眾意見及關切事項，供後續規劃設計及撰擬環境影響說明書參考。