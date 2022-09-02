為因應安坑輕軌年底完工通車，新北大眾捷運公司今今（2）日公開徵才，共釋出60個職缺，試用期滿起薪從3萬5000元起跳，最高可達5萬8000元。另外，新北環狀線經營權將於明年1月契約到期後，移交新北市及為了三鶯線提前培訓，本次徵才也首度開放中運量系統行控類控制員的人才招考及培訓。

新北捷運公司表示，甄試共分為2階段，分別是第1階段的「報名資料書面審查」以及第2階段的「筆試、心理測驗及面試」。招募職缺包括行控類助理工程師、車電中心技術員、公務中心技術員、人資類助理專員、號誌通訊類工程員、供電類工程員，及身障類事務員。

對於新北環狀線經營權即將移交新北以及為了未來三鶯線通車預先準備，新北捷運公司此次不但首度針對中運量系統行控類控制員進行招募，同時也提供優於同業同類型職位的薪資待遇。其他類別職位起薪則是試用期滿3萬5000元起跳，最高可達5萬8000元，招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求亦視應試類科而定。

本次人才招募從即日起開始報名，於16日中午12時截止，詳細徵才訊息可至「新北大眾捷運公司」官網www.ntmetro.com.tw，或至「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團查詢，招募報名方式限以電子郵件通信受理。