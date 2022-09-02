18歲公民權推動聯盟2日舉行「4大黨站台齊相挺，全力支持18歲公民權！」記者會，邀請各黨代表出席表態，共同推動「18歲公民權」修憲案複決公投。（姚志平攝）

年底九合一地方選舉，將與18歲公民權的修憲複決合併舉行。為挑戰965萬過關門檻，台灣少年權益與福利促進聯盟今與四大政黨出面催票，呼籲各黨支持者投下縣市首長一票時，也請投給18歲成年一票，讓台灣一起成年；與會的四黨代表也都表態支持18歲公民權案，並廣泛納入年底政見及文宣。

台少盟理事長林月琴表示，民法成年年齡下修後，18歲青年就需負擔繳稅、服兵役的義務，並在民事、刑事上負全責，但礙於憲法規定，主計處110年統計顯示，有高達50萬名18、19歲青年無法參與投票，失去參與社會的權力。尤其，台灣是全球235個國家地區中，唯12個投票年齡超過18歲的國家，有必要跟上國際主流。

林月琴強調，今年3月立法院朝野以109票「全票贊成」通過18歲公民權修憲案，並將於11月26日交由公民複決，門檻為965萬票，因此今天號召民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量，共同呼籲社會出門投給18歲成年，讓台灣一起成年。

代表國民黨出席的立法院黨團總召曾銘宗表示，擴大政治參與的機會，下修投票年齡已是世界普世價值，因此國民黨主席朱立倫最早提出18歲公民權，這是國民黨一貫的主張，立法院黨團也積極推動修法。

曾銘宗表示，隨選舉進入倒數，國民黨在推出優質候選人之後，為提高青年人參與民主選舉的機會，將用各種形式，包含全國街頭宣講、座談會、社群串連，或者是直接將這個訴求與候選人放在同一個看板，展現國民黨在支持18歲公民權這一仗絕不缺席。

時代力量立委邱顯智則說，台灣到今天還在討論18歲公民權是非常荒謬的事，早在70年代，多數國家就已解決這個問題，台灣卻到今天還在討論，荒謬到令人難以接受，因此今年底一定要徹底解決。他說，雖然門檻很高，但如果連共識度這麼高的修憲都過不了，將造成嚴重後座力，也就是未來不可能再有任何修憲案能過關。

民眾黨立委蔡壁如表示，民眾黨自2020年進入國會後最重要的主張就是通過「下修18歲公民權」修憲案，創黨以來也一直把「公開透明、還政於民」放在心上，呼籲全民讓這次修憲順利通過門檻。

蔡壁如強調，未來還有廢除考監兩院、降低修憲門檻、基本國策、動保入憲及選制改為聯立制等5大修憲主張要繼續努力，而這些目標能否達成，就看這次朝野能否共同合作。

代表民進黨的黨中央青年部主任蔡沐霖表示，民進黨將全黨動員、多核心推動，透過每位候選人把支持18歲公民權的聲音傳達到每一場造勢活動，再透過社群文宣、路口宣講，讓更多年輕人有機會決定國家的未來。