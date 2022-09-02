據產業界消息人士指出，德國電網的壓力測試初步結果顯示，在僅存三座核能電廠中，德國應該延長其中兩座的使用壽命，超過今年底之後。

德國電網營運商一直在對傳輸系統進行壓力測試，以評估冬季來臨之時，俄羅斯天然氣供應危機對電網產生的風險，以及延長核電廠使用壽命的作用。透過天然氣的發電，在去年占德國總發電量的約15%。

據業界的消息指出，在三種測試設想狀況中，有兩種認為延長Isar二號和Neckarwestheim二號該兩座核子反應爐是合理的。

經濟部發言人說，最終結果尚未公布，因此無法對於在政府中存在的分歧意見得出結論。

自2011年日本福島核災之後，當時德國總理梅克爾(Angela Merkel)推動立法，在2022年底前全數關閉所有核電廠，並獲得多數選民支持。

不過隨著俄羅斯降低天然氣供應，人們擔心今年冬天會出現能源危機，民眾的態度正在轉變，德國執政聯盟的三個政黨也有不同態度。

綠黨尤其反對延長核電廠壽命，綠黨的經濟部長哈貝克(Robert Habeck)說，延長核電廠僅能節省2%天然氣使用。但是佔有財政部長職位的自民黨認為，在有限時間內延長使用壽命，是優於恢復燃煤發電廠運轉。