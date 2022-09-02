大陸《工人日報》2日報導，大陸網路詐騙加速反覆運算，手段更為專業，分工越發精細。一些詐騙分子非法竊取民眾個人資訊，「量身訂製」詐騙劇本。應對「精準詐騙」的治本之道，是解決資訊洩露問題。

面對網路貸款、網路刷單、「殺豬盤」、冒充客服退款、冒充公檢法等老套詐騙套路，很多人能識破騙局。但如果是「量身訂製」的詐騙圈套，能成功逃脫嗎？

8月初，瀋陽某中學教師小宜接到自稱公安局員警打來電話，稱她有非法出境記錄，需要配合公安機關調查。這位老師聽到對方能準確說出自己個資，就相信了對方，並加了對方微信，按要求下載會議視訊軟體。

連線後，一個身著「制服」的「員警」出現在畫面裡，這讓她完全相信了「員警」的話。為了自證清白，在共用螢幕中，她輸入了銀行帳戶、密碼和驗證碼。最後，7萬元（人民幣，下同）進了騙子帳戶。

同一時段，瀋陽軟體公司程式師小白想多賺點零花錢。在短視訊平台看到「五個最賺錢的兼職」，但覺得不可能像主播說的那麼容易。沒多久，一網友私信他，表示與他同行，「『點讚＋關注』進群領紅包」。最終，他十分好奇地進了QQ群，按照要求完成簡單任務，果然領到幾十元。接下來，在對方引誘下，下載了返利任務APP，繼續做投入本金賺傭金任務，結果被騙了25萬元。

瀋陽一家醫院醫生小丁平時連相親的時間都很緊張。於是想在社交軟體試試運氣。她告誡自己，不能輕信陌生人，偏偏就有一位陌生人打開了她的心扉，對她的喜好十分熟悉，久而久之就心生愛意。一段時間後，對方提出見面，但需要先做完手頭上投資項目，並稱小丁可與他一起投資。小丁認為對方在為他們未來著想，借了不少錢，總共投入31萬元。

上述由瀋陽公安反電信網路犯罪查控中心發布案例中，受害者面對的是騙子精準針對他們的詐騙劇本。

大陸國家反詐中心的統計數據顯示，在2021年電信網路詐騙受害者中，18歲至35歲占比65.5％；36歲至59歲占比31.3％；由於年輕人使用網路時間長，留下的個資多，更容易被犯罪分子盯上。

公安機關發現，大陸詐騙類型超過50種，其中網路刷單返利、虛假投資理財、虛假網路貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型。

瀋陽公安反電信網路犯罪查控中心大隊長王峰提醒，打贏攻防戰需從源頭治理，很多資訊洩露是因為個人保護意識淡薄，在日常生活中，要做到不為貪圖小便宜而將個資隨意留給商家。注意甄別網站是否規範，做到不該上的網站不上。