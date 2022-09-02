歐洲籃球錦標賽揭開序幕，獨行俠球星東契奇(Luka Doncic)率領的斯洛維尼亞碰上立陶宛，終場以92：85獲勝，這場比賽東契奇僅14投4中獲14分，但隊友托貝(Mike Tobey)砍下24分，老將卓拉吉奇(Goran Dragic)也有19分進帳，靠團隊戰力擊退擁有沙波尼斯(Domantas Sabonis)和瓦蘭丘納斯(Jonas Valanciunas)坐鎮的立陶宛。

今夏世界賽還不少，最近又迎來萬眾矚目的歐錦賽，傳統強權斯洛維尼亞強碰立陶宛，東契奇迎戰擁有NBA雙塔的立陶宛，這場比賽他表現失常，14中4、外線8中1拿14分，不過另有10助攻演出，外加6籃板3抄截，但隊友相當給力，卓拉吉奇展現老將價值，14中8、外線4中3拿下19分，終場前2分鐘的三分彈更是獲勝關鍵。

NBA Leader: 28.4 PPG Slovenia vs Lithuania Full Game Highlights FIBA World Cup 2023 Qualifiers | 1.09.2022 (227's YouTube Chili' Luka Chili' Dončić 28.4 PPG 9.1 RPG 8.7 APG #MFFL Spicy' https://t.co/4SymMSGGS3 jamaalaldin_tv… https://t.co/iCp27Jj5eV https://t.co/DGOBYSTR9n — Jamaal Al-Din (@Hoops227_NFL) September 2, 2022

而立陶宛雙塔沒打出宰制力，沙波尼斯10中4得到10分5籃板、瓦蘭丘納斯則拿下9分12籃板，拱手讓出勝利。此外東契奇雖然命中率不佳，但依舊發揮價值，關鍵時刻在籃下守住瓦蘭丘納斯的進攻，單防沙波尼斯更製造對方犯規獲得2罰，比賽剩不到2分鐘時幫球隊取得7分領先，奠定了勝基，他對斯洛維尼亞仍相當重要。