【愛傳媒郭正宏專欄】一百多年前才出現在台北盆地的「社子島」，在歷史上存在的時間很短。原本台北盆地是一座名叫「康熙台北湖」，後來因地震等關係成為偃塞湖，慢慢的潮水退去才出現「社子島」。

以前人說的「葫蘆堵」是從社子到「番仔溝」（現延平北路五段與高速公路下）一帶，番仔溝的水道大約與現在高速公路道路平行，因地形類似「葫蘆」才得名「葫蘆堵」。

民國36年當地居民郭清水在淡水河畔，拾獲佛祖金身，後由在地鄉紳建一小廟供附近居民參拜，後因香火鼎盛，陸續在修建正殿等建築，民國60年佃農郭水火捐獻土地讓葫蘆寺有了現在的規模雛形。從初期的小廟到今天葫蘆寺的規模，一路上篳路藍縷見證葫蘆堵近一甲子的變遷，葫蘆寺對在地百姓居民早已是信仰的中心。

作者為旅行速寫藝術家

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