據《哈爾濱日報》微信公眾號今天報導，由於當前疫情形勢仍嚴峻複雜，社區傳播擴散風險依然較大，緊急通知進一步強化道里、道外、南崗、香坊、平房、松北、呼蘭等7區（以下簡稱7區）疫情防控臨時管控措施，實施全員核酸普篩。繼續實行非必要不離7區管控措施，確需離區的須持48小時內兩次核酸檢測陰性證明（間隔≥24小時，健康碼或紙質證明均可）。各場站、公路卡口要嚴格查驗核酸檢測陰性證明，堅決防止疫情外溢。

通知要求，從今天（9月2日）零時起，對棋牌室（麻將館）、劇本殺、桌游吧、密室逃脫、影院、劇院、歌廳、舞廳、酒吧、茶樓、咖啡廳、足療店、按摩院、遊戲廳、網吧、圖書館、博物館、美術館、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目，位於地下室或半地下室的小旅店，封閉游船、洗浴場所、宗教活動場所等人員密集、空間密閉場所暫停營業；符合營業條件的商場和超市、銀行、農貿（集貿）市場等場所要縮短營業時間，嚴格落實「掃碼、測溫、戴口罩」、查驗核酸檢測陰性證明、50％限流、員工健康監測、預防消殺等防控措施，從業人員須規範佩戴N95口罩。

通知要求，各區指揮部要嚴格按照市指揮部指令，有序組織區域人員（包括外來人員）按時參加核酸檢測，確保不落一人。凡未按時參加核酸檢測人員一律實行「龍江健康碼」賦黃碼管理。

通知要求，從9月2日起，7區暫停舉辦大型會議、演出、培訓、農村集市等活動，堅持喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。倡導居民不聚會、不聚集、不聚餐。

通知要求，從嚴防範疫情輸入。要嚴把城市入口關，對省內外入哈人員實行落地即檢；對有中高風險區所在城市旅居史抵返哈人員，要嚴格執行查驗48小時內核酸檢測陰性證明、落地即檢及相應隔離管控措施。

哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部〈關於進一步強化城區疫情臨時管控措施的緊急通知〉

哈疫指發〔2022〕103號

各區指揮部，市指揮部各工作組，市直各部門、單位：

當前我市疫情形勢仍嚴峻複雜，社區傳播擴散風險依然較大。為堅決貫徹落實「外防輸入、內防反彈」總策略和「動態清零」總方針，快速科學有效處置本輪疫情，經專家組研判，市指揮部決定在繼續嚴格執行市指揮部第67號《公告》的基礎上，進一步強化道里、道外、南崗、香坊、平房、松北、呼蘭等7區（以下簡稱7區）疫情防控臨時管控措施。現就有關事宜通知如下：

一、從嚴管控人員出行。繼續實行非必要不離7區管控措施，確需離區的須持48小時內兩次核酸檢測陰性證明（間隔≥24小時，健康碼或紙質證明均可）。各場站、公路卡口要嚴格查驗核酸檢測陰性證明，堅決防止疫情外溢。大力倡導轄區居民非必要不離居所，自覺肩負起自身健康第一責任，時刻注意做好個人防護。

二、從嚴管控公共場所。根據國務院聯防聯控機制《新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）》規定，從9月2日零時起，對棋牌室（麻將館）、劇本殺、桌游吧、密室逃脫、影院、劇院、歌廳、舞廳、酒吧、茶樓、咖啡廳、足療店、按摩院、遊戲廳、網吧、圖書館、博物館、美術館、室內體育健身場所、室內兒童遊樂項目，位於地下室或半地下室的小旅店，封閉游船、洗浴場所、宗教活動場所等人員密集、空間密閉場所暫停營業；符合營業條件的商場和超市、銀行、農貿（集貿）市場等場所要縮短營業時間，嚴格落實「掃碼、測溫、戴口罩」、查驗核酸檢測陰性證明、50％限流、員工健康監測、預防消殺等防控措施，從業人員須規範佩戴N95口罩。

三、從嚴組織全員核酸檢測。各區指揮部要嚴格按照市指揮部指令，有序組織區域人員（包括外來人員）按時參加核酸檢測，確保不落一人。要嚴格按照分級分類原則組織推進核酸檢測，對集中隔離點及其他重點人群實行單採單檢；高風險區域人群實行上門採樣1戶1管；中風險區域及划定的臨時管控區域人群實行10合1混採，其他區域人群實行20合1混採。要持續加強採樣點管理，參加核酸檢測人員要全程做好個人防護，與他人保持1米以上間距，不插隊、不交談、不聚集，嚴防交叉感染。凡未按時參加核酸檢測人員一律實行「龍江健康碼」賦黃碼管理。

四、從嚴管控聚集性活動。從9月2日起，7區暫停舉辦大型會議、演出、培訓、農村集市等活動，堅持喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦。倡導居民不聚會、不聚集、不聚餐。

五、從嚴防範疫情輸入。要嚴把城市入口關，對省內外入哈人員實行落地即檢；對有中高風險區所在城市旅居史抵返哈人員，要嚴格執行查驗48小時內核酸檢測陰性證明、落地即檢及相應隔離管控措施。對近7天內來自疫情發生縣區、且出現一定範圍社區傳播或已實施大範圍社區管控措施的抵返哈人員，要參照中風險區旅居史人員的防控要求採取相應措施。要加強區域信息協查和網格化排查，凡接到協查信息的必須在24小時內完成風險人員排查、管控和信息反饋，確保做到風險人員「人數查清、人頭查清、位置查清、管控狀態查清」。凡未按規定時間完成排查管控、造成嚴重後果的，依法依規從嚴查處。

六、從嚴督導檢查。市區兩級指揮部要持續加大重點機構、重點場所、重點人群防控督導檢查力度，發現問題要立行立改，對失職失責的要嚴肅問責。要全面督導壓實「四方責任」，嚴格落實各項疫情防控政策措施，堅決切斷疫情傳播渠道，上下齊心、同向發力，為用最少時間、最小代價打贏疫情防控阻擊戰、殲滅戰貢獻力量。

哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部

2022年9月2日