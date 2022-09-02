中租-KY(5871)旗下中曜公司與開發金達成綠電採購協議，將屏東99MW大型地面型太陽能案場電力經由綠電轉供，至開發金旗下凱基證、中壽的台北2棟商辦大樓。中租-KY目前太陽能發電已逾1GW，並投入地熱發電等多元綠能，將針對不同產業的綠電需求提供服務。

中租-KY自2010年提供節能設備改善的專案服務，2012年進入太陽能電廠融資業務，2014年起投資太陽能電廠，2015年成立中租能源逐步進入電廠投資，從屋頂型發展至大型地面案場、漁電共生與灌溉溝渠等多元型態，且延伸至儲能與售電，串起完整的綠能價值鏈。

中租-KY經由綠電轉供，將屏東案廠太陽光電轉供至開發金旗下凱基證、中壽的台北2棟商辦大樓總電表。每1000度太陽光電可向國家再生能源憑證中心申請1張再生能源憑證，合計5年共2500萬度的綠電使用證明，協助開發金實踐2030年自身營運碳中和承諾。

中租-KY董事長陳鳳龍表示，集團從融資、節能服務進入太陽能電廠投資，裝置容量持續朝2 GW目標前進，並跨入儲能業務，協助電網穩定供電，系統總容量建置目標為600～800MW。同時，因應龐大的綠電需求而開啟售電事業，以推動多元綠能。

中租能源資深副總經理謝明宏表示，中租-KY截至8月已有2973個太陽能電廠，發電總容量達1004MW，為全台擁有最多太陽能電廠、綠能發電量最高的企業。集團擁有自己的綠能電廠，從源頭發電、日常維運管理配合儲能系統輔助，皆有助穩定供電與售電。

謝明宏指出，中租-KY未來將盤點更多電廠，依發電情況與用電需求，滿足不同產業對再生能源的需求，亦將協助中小企業參與綠電轉供，提供多元綠電採購途徑，促進綠電交易、加速推動能源轉型，攜手達成淨零排放目標。