受到「軒嵐諾」颱風外圍環流影響，中央氣象局持續發布豪、大雨特報，今天上午新增台中山區列入大雨警戒，包括台北市、新北市、桃園市、新竹及宜蘭山區有局部大雨或豪雨機率，桃園以北、新竹、苗栗、宜蘭及台中山區都有大雨，呼籲民眾注意坍方、落石及溪水暴漲。

中台灣位處背風面，被中央山脈屏障，為何仍有明顯風雨？因颱風逆時針運動，「軒嵐諾」環流龐大，7級風暴風半徑將近300公里，外圍跨過北台灣，到了中部變西風，山區反而成為迎風面，導致降雨不斷。