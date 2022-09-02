九合一選舉進入倒數衝刺階段，日前民進黨新北市長候選人林佳龍呼籲國民黨新北市長侯友宜要有「辯論的勇氣」，引發議論。對此，媒體人韋安提出三點並認為，對手陣營老是覺得「辯論」會難倒侯友宜，「根本搞錯了」。

侯友宜昨赴新北市選委會完成登記參選，在公辦政見發表會意願調查表中勾選「辯論式」。此舉是否就是接下民進黨參選人林佳龍戰帖？侯友宜說現階段以市政為工作目標，選舉就按既定流程，不過侯強調，4年前他就是透過公開辯論方式跟當時的民進黨候選人蘇貞昌辯論，今年自然不例外。

韋安則在臉書發表「搞錯了！辯論根本小事情」一文。他直言，對手陣營老是覺得，「辯論」會難倒侯友宜，但根本搞錯了。韋安提出三個觀點，他首先表示，調出侯友宜當警政署長時在立法院的備詢記錄，以及在新北市議會的答詢記錄，侯算是最應答無礙又有料的政治人物。辯論根本難不倒他，對手在這方面沒做過功課，以為可以欺負「老實人」，佔便宜。二，侯不願意打口水戰，個性上也不會攻擊、批評對手，只希望以正向實績與人競爭。相信給別人機會，就是給自己機會。三，當對手用錢根本不知在哪裡「大撒幣」的政見，無厘頭的批評和指責，來當成「利器」來發功時，侯只要把實實在在過去4年的政績拿出來，就站在上風。

韋安直言，未來的辯論應該精彩可期。就等著看挑戰者，如何被「完爆」，自己挖「坑」自己跳。他說民意已定，辯論只會給侯提供再加分的機會而已。