國民黨立委蔣萬安昨（1）日與團隊一同騎腳踏車前往台北市選舉委員會，正式登記成為台北市長候選人，遭民進黨台北市長候選人陳時中的團隊指控，騎在人行道上是違法、特權行為，讓國民黨台北市議員游淑慧無言指出，台北市有超過300公里的「人車共道」人行道，比人車分道的部分超出許多，狂酸「看到最近民進黨打善政與萬安的無聊招，就知道他們亂了！」

游淑慧今日在臉書表示，陳時中競選團隊發言人林楚茵昨日指控蔣萬安與年輕朋友在人行道上騎YouBike是違法、是特權，但她看了照片後就心想，「Youbike站設在旁邊，應該是人車共用的人行道，怎麼會不能騎單車？」果然事後，蔣萬安團隊前往信義分局準備繳交罰單，結果市府告知該處為人車共行段，因此沒有違法行為！

「台北市有許多人行道都是人車共用，難道每天數十萬人都在『特權』騎行？」游淑慧指出，目前在台北市中，人車分道約有85公里、河濱自行車道有112公里，至於「人車共道」的人行道則有超過300公里，反擊狂酸「騎個腳踏車也出事，整個台北都你家？」

游淑慧說，看到最近民進黨打國民黨桃園市長候選人張善政與蔣萬安的無聊招數，就知道他們亂了，「如果台中、桃園、新北、台北，民進黨都輸的話，英皇政權將地動山搖」，並貼心提醒陳時中，「如果你在酒吧喝完酒騎Youbike，也算酒駕喔，處300到600元罰款！」