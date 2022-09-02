清水服務區《清水夜明珠》(高公局提供)

泰安國道服務區(北站)有觀景台可眺望火炎山(高公局提供)

泰安服務區(北站)國道強棒出擊棒球展(高公局提供)

中壢服務區可食地景公園(高公局提供)

中秋佳節，國道服務區也有私房賞月景點！交通部高速公路局表示，蘇澳、清水、泰安、中壢等國道服務區不但提供旅程中休憩場域，還附贈「私房賞月景點」，歡迎民眾在中秋假期與親友來國道服務區團聚休憩、共賞明月。

高公局表示，像是蘇澳國道服務區的公共藝術地標《流動的光河》，已經是蘇澳熱門打卡景點，以雪山隧道的真實比例呈現，遊客可以實際「走」入作品，感受夜間流動的光點猶如行車中的燈光，帶來震撼與美感。清水服務區地標《清水夜明珠》搭配光影變化，日夜呈現不同風情。

泰安服務區北站、位於大型車停車場超商則有一處私房秘境，觀景台可遠眺火炎山，傍晚時分「夕燒火炎山」十分獨特、壯闊。一旁的國道故事館目前展出「國道強棒出擊棒球展」，內有珍貴的統一獅職棒文物，每增加1位觀展民眾，就捐出1元贊助台中偏鄉棒球隊，民眾觀展之餘還能順手做公益。

中壢服務區後方設有「可食地景公園」，配合食農教育的菜園及裝置藝術，民眾可在此野餐或遊玩。

高公局表示，國道各服務區連假期間都會安排應景活動，也可順便選購在地伴手禮，讓民眾安心消費、休憩。