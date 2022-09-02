大陸觀察者網2日報導，中國駐「非洲之角」索馬里亞聯邦共和國大使館網站消息，駐索大使費勝潮當地時間1日拜會索國總統馬哈茂德，雙方友好交流。馬哈茂德重申堅定支持一個中國政策，盼中方繼續加大援助。費勝潮回應，願同索方密切溝通，繼續在力所能及範圍內提供各種幫助。

馬哈茂德盛讚兩國傳統友誼，重申堅定支持一個中國的政策，感謝中方對索獨立、主權和領土完整的一貫支持，並感謝中國政府和人民長期為索各領域提供支持和幫助。

馬哈茂德表示，目前索正處在打擊恐怖主義、實現和平穩定的關鍵時期，希望中方繼續加大對索援助，支持索早日實現國家和平與經濟發展，妥善應對旱災等人道主義挑戰。

費勝潮高度評價兩國關係歷久彌新，感謝索方堅定支持一個中國的政策，中方亦堅定支持索獨立、主權和領土完整。在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互信任、相互支持已成為中索關係的突出特點。中方堅定支持索實現國家和平穩定的努力，期望索早日實現和平與發展。作為索方的好朋友、好夥伴，中方願同索方密切溝通，繼續在力所能及的範圍內為索提供各種幫助。