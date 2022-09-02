巨大(9921)大陸昆山廠2022年第2季停工，部分出貨遞延至第3季，展望2022年全年度，受惠電動車出貨量持續成長，而台幣貶值有利環境推升下，法人預期，巨大今年度營收及獲利可望聯袂成長。
巨大上半年電動輔助自行車出貨量達38.5萬台，由於自行車產能仍存在長短料問題，法人預期，今年度自行車出貨量達82萬台，雖然低於原先預估的95萬台，不過，還是會比去年成長1成以上，全年度貢獻巨大營收可望上看274~275億左右，年成長8%以上。
巨大今年在電動車出貨量持續成長，加上台幣貶值有利環境推升下，將帶動營運持續成長。法人預估，巨大今年全年度營收年增將逼近1成，稅後盈餘年增率可望超過1成。
展望2023年度，巨大電動自行車出貨將維持成長，不過，傳統自行車出貨動態不強，加上2022年有匯兌利益墊高基期，法人預估，巨大明年度營收、獲利僅能保持微幅成長。
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