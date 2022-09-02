IC設計大廠博通（Broadcom Inc）上季業績意外強勁，且本季營收預測優於市場預期，受此激勵，周四盤後股價上漲2.03%，報502美元。博通看好企業轉向數位化帶來的強勁需求，將有助於公司度過晶片產業放緩的寒冬。

博通公布第三財季（截至7月31日）營收年增25%，為84.6億美元，經調整後每股盈餘為9.73美元，優於市場預估的營收83.7億美元、經調整後每股盈餘9.56美元

該公司預估本季營收約為89億美元，優於市場預估的87.3億美元。

執行長陳福陽（Hock Tan）表示，從我們的觀點來看，網路基礎設施方面的需求仍然非常穩定。

為了因應混合工作模式，企業持續提高在基礎設施方面的投資，讓專攻數據中心、路由器和Wi-Fi數據機晶片的博通比著重於智慧手機和PC晶片的同業更具競爭優勢。

其他IC設計公司英特爾、超微、高通和輝達都已經發出需求警告，在通膨高漲之際，消費者開始縮減PC、遊戲機和智慧手機方面的支出。

儘管如此，因通膨對高所得者的影響相對輕微，到目前為止，高階手機的銷售情況一直都相當穩定。作為蘋果iPhone手機主要晶片供應商，博通看好本季無線通訊晶片營收可望較前一季成長20%。

博通表示，北美區大客戶的需求非常穩定，在蘋果推出新一代手機之際，需求將有所增加。該公司並預期供應iPhone 14的晶片銷售將與iPhone 13推出時大致相同。

然而Summit Insights分析師Kinngai Chan提出警告，從現在到明年，企業、雲端運算和服務提供商可能減少訂單和資本支出，博通可能在未來幾個季面臨需求轉弱。他表示，我們產業觀察發現一些供過於求的早期信號。

儘管營收展望樂觀，陳福陽表示，本年度晶片業務的成長速度恐將放緩至5%或更低，與去年晶片營收成長26%相比大幅放緩。