聚積(3527)車用傳捷報，大陸自主汽車品牌「理想」最新旗艦車SUV－L9導入聚積mini-LED背光面板驅動晶片，該車款主攻高階車市場，鎖定與BMW X7與Mercedes-Benz GLS相同的目標市場。車用在本波半導體逆風下，獲各界點名為可逆勢成長的一塊，大陸電動車市場成長性龐大，隨著打入供應鏈，將有助於營運貢獻。

根據LEDinside 2022年車用分析報告指出，2022年車用面板預估出貨將達1.85億片，到2026年將達2.41億片。因應車用顯示市場蓬勃發展，聚積的車用驅動晶片均可以協助實現mini-LED車用背光顯示器所訴求的高亮度、安全性、長生命週期、與支援HDR等特性，並通過相關車用國際認證AEC-Q100 Grade 1、ASIL A/B，品牌車廠可以依照顯示器規格彈性選用，助力車內顯示迎接智慧車款與新能源車所帶來的的強勁成長期。

本次聚積導入的理想L9，在駕駛座實現簡潔設計概念，以HUD抬頭顯示系統搭配安全駕駛交互屏取代儀錶板，駕駛人所需的行車資訊則通過HUD抬頭顯示系統投射到前風擋上，因此，視線不再需要離開路面，增加整體行車安全性；而所搭配的安全駕駛交互屏位於方向盤的上方，理想L9使用聚積晶片驅動mini-LED背光面板，透過其行掃架構實現高分區數，使安全駕駛交互屏具備高亮度與高對比度，不僅在陽光下可清晰地顯示重要行車資訊(時速、電量、續航里程)，夜間該屏也不會過亮而影響駕駛視覺。

聚積看好LED驅動IC在mini-LED背光車載螢幕扮演重要角色，故儘管第三季營運持續受到消費性電子生產鏈庫存修正影響，但車用相關訂單則維持穩定成長。法人表示，第三季市場觀望氣氛濃厚，短期對聚積營運來說相對有壓，但LED驅動IC價格維持穩定，加上車用相關業績貢獻持續放大，可望減輕消費性電子庫存修正帶來的壓力。

聚積上半年合併營收15.34億元，稅後純益2.67億元，每股淨利6.02元。第三季受到外在不確定因素造成客戶調整庫存影響，7月營收月減15.3％達1.79億元。