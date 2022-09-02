8月31日鳳山城隍廟出現一名行跡怪異的男子，不僅赤裸上身在廟裡閒晃，還點香對著飲水機講話，嚇壞不少參拜的香客，經廟方勸阻後，男子向廟方人員爆粗口又叫廟方人員等著他要去「撂兄弟」，鳳山分局鳳崗派出所1日表示未接獲廟方報案，也會加強附近巡邏。

網路上有民眾發出一段影片，影片顯示8月31日上午10時，鳳山城隍廟內出現一名赤裸著上身的怪異男子，廟方人員看到後趕緊叫他穿上衣服，男子將衣服穿上後嘴裡不斷碎碎唸，之後又去點香對著飲水機講話，嚇壞不少參拜香客。廟方人員看不下去，上前跟著男子怕男子又做出詭異行徑，男子不爽被廟方人員跟著，一氣之下對著廟方人員大吼大叫，又叫廟方人員等著他要回去「撂兄弟」。

鳳山分局鳳崗派出所表示，目前都未接獲廟方的報案，對於該男子說出「撂兄弟」一詞恐涉及恐嚇罪，會再與廟方進行聯繫，至於治安部分會加強附近路段的巡邏，避免類似事件再度發生。