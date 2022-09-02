黎明公園針對遊戲場進行改善。（泰山區公所提供）

中度颱風軒嵐諾持續逼近台灣，將對台灣北部地區帶來強風、豪大雨，因此新北市泰山區公所原定於明（3）日舉行的楓樹腳公園暨黎明公園改善工程啟用典禮，將順延至下周四（8日）辦理。

楓樹腳公園位於泰山區楓江路 26 巷底，長期因既有步道狹窄、陳舊，以及面層高壓磚鋪面沉陷積水，造成行走不便，因此此次該善工程透過步道拓寬並將面材更換為較為平整的抿石子，同時於步道周邊佈設著休憩座椅，方便民眾休息，另外也增設多盞照明設備，增加夜間運動及散步的安全性。

黎明公園則是位於泰林路二段底，本次除了將原有的紅磚撲面步道拓寬、更換材質外，也針對遊戲場進行改善，規劃了符合泰山在地意象的森林主題遊具，也將遊具設施更換，提高安全性，並汰換老舊不堪使用的塑膠地墊，另外設計富有生態教育意義的景觀水池。

本次工程總經費共1088萬2619元，泰山區區長林慶豐表示，感謝地方議員協助爭取經費，這兩座公園已 有相當年份，當初設施可能未曾料想到泰山會有現在蓬勃的發展，為因應如 今居民的使用需求，翻新公園勢在必行，故在這兩座公園公園置入符合現代 舒適生活的設計理念，打造更美好的公園，提供更舒心的環境。