旅美博士曾尹儷（左二）2日前往選委會，以無黨籍身分登記參選。（洪浩軒攝）

高雄市長參選人再添1人！旅美博士曾尹儷2日前往選委會，以無黨籍身分登記參選，目前高雄市長已有4人登記，曾尹儷強調，此次參選要證明高雄除了藍綠，還有第3種選擇，登記時她也勾選辯論選項，辯論會上最想問高雄市長陳其邁及國民黨市長參選人柯志恩到底是為了市民拚還是為了政黨政治拚。

曾尹儷表示，這次參選就是要證明高雄絕對不只有藍綠，她要提供市民第3種選擇，先前市民用選票推翻民進黨20年執政，並換上新市長，也因為新市長背信，人民再用選票罷免新市長，由此可知，高雄市民非常有想法，她也相信高雄人的智慧，會傾聽藍綠以外的另種聲音。

曾尹儷指出，自己本身有政府治理專業，所以希望能夠提供給高雄市民真正透明的政府，也訴求能夠讓市民有更多權力可以參與公共政策的規畫與決策，讓民眾作高雄真正的「頭家」，且4位市長候選人當中，她是唯一擁有政府治理專業的候選人，希望能夠貢獻自己的專長，帶領市府重整公務文化。

曾尹儷登記時勾選參加辯論會，屆時將與陳其邁、柯志恩同台辯論，曾尹儷表示，自己在辯論會上最想問2人，1個說自己「2年拚4年」，另1個喊出「一起拚好日子」，但無論藍綠執政，民眾對生活進步都無感，究竟2人是為了市民而拚，還是為了政黨政治而拚？

談到為何跳過議員選舉直接投入市長選戰，曾尹儷表示，只有政府擁有公權力，而有公權力才能徹底推動政策，況且議員根本監督不了現在的政府，另外，政府才是她發揮自己專長的場域，所以堅持參選市長，若她4年後身體還健康，一定會再度參選高雄市長。