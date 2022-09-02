年薪百萬是許多人的夢想，一名男網友的本薪僅45K，但卻想要年收入破百萬，因此想詢問大家要怎麼做才能夠達成目標？去外面兼職打工嗎？貼文引起熱議，不少過來人勸說，比起打工賺短線，不如花時間精進自己的實力，藉由跳槽來提高身價；另也有人建議如果還來得及，不如轉直進入正確的產業，像在科技業年薪破百不是夢，有網友透露自己進科技業1年就破百，而且幾乎不用加班。

一名男網友近日在Dcard發文表示，正職月薪4萬5千元的人，下班以後要做什麼，才能讓自己達到年薪百萬的成就？如果下班後去兼職打工，以時薪168元來算，每個月努力打工22天，每天6個小時，最多也只能領2萬2176元，這樣和原本的薪水加總是6萬7176元，年薪換算下來也只能到80萬左右，與百萬年薪差了20萬。

貼文引起網友熱烈討論，許多人表示可以選時薪高一點的兼職吧？舉例來說，去當家教都會比領168元的兼職還要好賺。

不少過來人指出，比起賺短線，去找打工兼職，不如先做好2件事情，首先應該要趁著年輕的時候增加實力，提升自己的優勢，接著就可以藉此找機會跳槽，每跳槽一次就可以把職等、薪水往上調升。「提升自己的優勢比賺短線來的有用，然後有更好的機會就跳槽，靠跳槽拉身價」、「就做2年跳槽1次，只要這段期間能力有提升，每次薪水提升10%，兩三次就破百了」再者就是選對產業，「GG設備簽下去，年薪百萬不是夢」、「選對產業啊，我在科技業第一年就破百，還沒有加班過」。