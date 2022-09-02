眾所矚目的「新疆報告」終在9月1日零時前夕發布，內容直指中國在反恐和反極端主義幌子下，對少數民族的待遇「可能構成國際罪行，尤其是違反人道罪」。負責的聯合國人權事務高級專員、前智利總統巴舍萊頂住北京施壓，發布報告後隨即卸任，重挫中國外交與顏面。美國國務卿布林肯歡迎報告的出爐，矢言替受害者尋求正義並追究責任；正在角逐英相的外交大臣特拉斯表示，英國將與各界密切合作，促使中國停止相關行為。

巴舍萊對於全球人權議題直言不諱，包括中國對香港民權運動的鎮壓；然而在談及中國對待異見人士和新疆少數民族的手段時，她卻極為謹慎，以致屢遭人權團體抨擊她屈服於北京威嚇。尤其是她在今年5月訪中時也曾視察新疆，卻未提出任何批評，反稱此行的主要成果在促成與中方的「高級別討論」，益發讓外界對這份報告的出現感到無望。

巴舍萊告訴媒體：「尋求對話和拓展我對事件的理解，不代表容忍、輕忽或視而不見。這也並不排除公開發表意見。」她早前承諾，在離任前會發表一份有關新疆的報告，「我說到做到。」《紐約時報》報導，北京在收到報告副本後，多次施壓巴舍萊，要求勿向國際發表。

這份48頁的報告指出，有證據顯示，北京當局藉口「反恐、反極端主義」，使新疆「出現重大侵犯人權情事」。報告發現，2017至2019年間的大規模羈押有「酷刑模式的痕跡」，且「有可信跡象顯示，自2017年強制執行家庭計畫政策以來，生育權遭到侵犯」。不僅如此，報告還指出，種種性暴力的說法都是「可信的」。巴舍萊建議中國政府迅速採取行動，釋放關押在所謂培訓中心、監獄或拘留設施的人。

不過，巴舍萊在卸任前發布這份報告，並未滿足人權運動和批評人士，尤其是報告對於「種族滅絕」隻字未提。國際人權服務社（ISHR）專案主任布魯克斯認為：「在任期最後幾分鐘發布這麼重要的報告，她只履行了最低限度的職責。」

對於聯合國人權理事會（OHCHR）將在兩周內召開今年最後一次會議，駐北京的外交官員認為，這份一再延遲的報告讓各國政府或人權組織幾乎沒有時間在做出強有力的回應，巴舍萊等同落入北京圈套。