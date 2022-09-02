大綜(3147)今年上半年每股盈餘4.06元，已經接近去年全年4.94元水準，下半年由於第四季是入帳旺季，加上兩項太陽能建置完工認列，法人估計全年有望達到每股盈餘7-8元的史上高峰，2023年至少維持今年獲利表現。

大綜主要網路機房資料中心建置、綠能（太陽能）事業、資訊安全、雲端服務、應用軟體以及資訊硬體建設（PC、NB、PAD及軟體代理）。今年上半年營收18.47億元，年減8.6％，不過，毛利率17.18％，優於去年同期14.59％，加上匯兌收益，稅後淨利達到1.58億元，達到去年9成表現，年增61.7％，每股盈餘4.06元。

總經理曾振順指出，去年因為有聯發科斥資50億元進行設備更新，其中，伺服器更新佔了30多億元，大綜也順利取得4000多台伺服器訂單，帶動營收的大幅成長，但因為是大型專案，通常毛利率較低，今年沒有大專案的挹注，平均毛利率優於去年。

大綜客戶群有1.5萬家，一年成交超過2000家，每年新增客戶約400家。公司前兩大客戶是台積電及聯發科，主要供應伺服器等硬體基礎建設及軟體等服務，台積電一年營收貢獻約5到6億元，聯發科3到4億元，去年聯發科因為更新設備，成為第一大客戶，今年將回到過去情況。

公司也投入綠能部分，今年主要承做太陽能系統整合，下半年將完成兩項專案認列，預估今年可貢獻5億元。未來還會切入充電樁建置及儲能系統。

產品比重方面，硬體基礎建設比重最大，約50-60％，但利潤較低，系統解決方案占比10-20％，軟體約10％，雲端跟服務5％。公司在硬體部分，會採取選擇性接單，政府標案也從過去20％現在也只剩下5％，另外，持續增加雲端、軟體及資安比重，希望把毛利率高拉高，因此，今年上半年營收雖然衰退，但毛利率及獲利都呈現上揚情況。

海外布局方面，公司2020年前進越南胡志明市，以系統整合、建廠機房建置為主，但受疫情影響，連續兩年營收只有數百萬，今年疫情共存，全年營收有望破台幣千萬，可望轉虧為盈。公司越南服務對象包括製鞋、IC設計、網通業等台商，隨著台商腳步，明年預計在河內設點，擴大海外規模。

美國市場部分，跟隨台積電前進美國，但服務對象不只台積電，還有台積電配合的供應鏈，海外市場會以當地成本來報價，毛利率會較高，希望美國市場未來幾年成為另一個成長引擎。

法人估計，大綜今年第三季獲利相較第二季會下來一些，不過，仍可優於去年同期，第四季是入帳高峰，獲利將再提升，明年有望維持今年水準。