上月31日上午9點20分，鹿草鄉163縣道往義竹方向約1公里附近，發生一輛千萬賓利名車衝入約1.5米深池塘的意外事故。救護人員抵達時，整輛車幾乎快滅頂，潛水人員下潛時，發現駕駛身繫安全帶，趴在方向盤上，車內已進水，經打開車門將駕駛救出，人已無呼吸心跳，送嘉義庚長醫院，幸運搶回一命，目前仍在加護病房觀察中，據了解，駕駛為南部一名貨運大亨，但至於事發原因為何?目前警方仍在釐清當中。

嘉義鹿草一輛千萬賓利墜衝入池塘滅頂 ，傳出駕駕駛身分疑是「南部貨運大亨」。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

消防局鹿草分隊指出，從行經車輛的行車紀錄器來看，當時這輛賓利不知何故，行駛到一半突跨越雙黃線往左偏離至對向車道，隨即掉落路邊池塘，整個過程僅短短幾秒鐘，過程中還差點和對向一輛自小客發生擦撞，後方行經車輛見狀立刻通報警消。

經初步調查，千萬名車駕駛被消防人員發現時，人趴在方向盤上，車窗完好，似乎沒有逃生跡象，而張男雖搶回一命，但意識狀況不佳，目前在加護病房治療和觀察中，警方仍在釐清車禍原因。