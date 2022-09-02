該輛水箱車搭載全自動充電設備，隨時監控車輛電量，當車輛底盤電源低於22伏特時，即可自動充電。（洪靖宜攝）

2日舉行捐贈儀式。（洪靖宜攝）

高雄市消防車逐步汰舊換新，位在苓雅區的萬應公廟今特別捐贈1輛小型水廂消防車，這輛車寬僅有2.20公尺，可以輕易在狹小巷弄中進出，效能也等同於一般消防車，尤其更是全台第一輛水箱車設計搭載全自動充電設備，隨時監控車輛電量。消防局長王志平說，高雄市消防車逾齡比今年年底降到6.45％，明年底更是預計可以降到4％以下，可望在六都中排名第一。

由於苓雅區眾多狹小巷弄，如鼓中里、田西里、福東里、福居里等，為了使消防車輛能夠迅速穿越像弄，抵達火場，位在苓雅區的萬應公廟特別購置捐贈1輛小型水廂消防車，提供苓雅分隊執行轄區狹小巷弄內各項救災勤務，2日上午舉行捐贈典禮。

高雄市副市長林欽榮說，舊社區需要小型車輛，這輛消防車麻雀雖小但五臟俱全，也看得出民間力量無窮，隨著現金消防設備越來越精進，除市府編足預算也希望社會一同幫忙，取之社會用之社會。

這輛價值約450萬的小型水廂消防車車寬僅有2.20公尺，車高2.7公尺，儲水能力高達1.5噸水量，消防幫浦出水量高達每分鐘3000公升，效能等同於一般消防車，提供消防同仁於狹小巷弄內救災更便捷且迅速。

特別的是，這是全台第一輛水箱車設計搭載全自動充電設備，隨時監控車輛電量，當車輛底盤電源低於22伏特，就可自動充電，避免電瓶沒電車子發不動的狀況，大大提高車輛使用便利性及安全性。

但在補助及編列預算，民間資源挹注與企業捐贈下，高雄市消防車逾齡比目前是多少？消防局長王志平提到，過去高雄市消防車逾齡比去年為25％，這2年市府採購、補助以及民間單位捐贈下，預計今年年底可以降到6.45％，明年底更是預計可以降到4％以下，可望在六都中排名第一。