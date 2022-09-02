據香港《經濟日報》報導，大陸證監會副主席方星海今天（9月2日）在2022年中國國際金融年度論壇上表示，下一步中國證監會將推出更多有力度有深度的開放舉措，推動資本市場高質量發展。證監將會同有關部門和香港金融管理部門，推出三項擴大兩地資本市場務實合作的新舉措：

一是擴大滬深港通股票標的，推動將符合條件的在香港主要上市的外國公司和更多滬深上市公司股票納入標的範圍。

二是支持香港推出人民幣股票交易櫃檯，研究在港股通增加人民幣股票交易櫃檯，助力人民幣國際化。

三是支持香港推出國債期貨，加快推動境內國債期貨市場對內對外開放，實現兩地協同發展。

方星海表示，這樣有助於香港吸引更多的全球其他地區企業來香港上市，「這是發揮香港國際金融中心作用的一項重要舉措」，將進一步加強內地與香港資本市場務實合作。

此外，方星海表示，大陸證監會將繼續穩步推進市場、機構、產品全方位制度型開放，推動境外上市新規立法程序，做好改革實施後的配套規則、系統建設等備工作拓展優化互聯互通存托憑證業務，支持更多市公司互聯互通存托憑證發行市進一步優化完善滬深港通機制，推動交易所債券市場互聯互通取得實質進展。穩步擴大商品和金融期貨國際化品種，支持開展期貨產品結算價格授權合作，實現期貨市場開放路徑多元化。